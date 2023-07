Le prime pagine dei quotidiani di oggi 31 luglio | la rassegna stampa di Sky TG24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Due i temi principali sulledei. In primis, quello sul reddito di cittadinanza. Si temono assalti agli uffici Inps ed è scontro tra governo e opposizione. In secondo luogo, il rincaro benzina. Faro della guardia di finanza sui distributori che hanno alzato i prezzi oltre i due euro al litro

... non tratta il re biondo come il bravo ragazzo, anche lui è un personaggio moralmente grigio e la risoluzione della storia d'amore non è intuibile dalle. L'amore a Lightlark è una cosa ...... così da poter lavorare ai decreti delegati da settembre ed arrivare allenovità già a ... Su questo e sulle altre novità in arrivo, continueranno gli aggiornamenti sulledi Informazione ...MadamMinister A differenza di altri eventi organizzati dalla Farnesina (come l'appuntamento ...allo Sviluppo europea (ed italiana) in africa che negli anni 60 - 80 ha scritto alcune delle...

Le prime pagine di oggi Il Post

Parlerò con i gol”, recita in prima pagina La Gazzetta dello Sport, con le parole di Marcus Thuram, attaccante dell’Inter intervistato dalla Rosea.Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...