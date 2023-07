Le notti romantiche di Amal e George Clooney sul Lago di Como (mentre i gemelli si danno all’arte)

Leggi su amica

(Di lunedì 31 luglio 2023) «È il momento più eccitante dell’anno per l’intera famiglia». Così raccontano sulla stampa americana le estati trascorse in Italia. In effetti, non avrebbero scelto il Belpaese come seconda casa se non si trovassero così bene da noi. Come dicono suldi, quando arrivano, vuole dire che l’estate è al suo massimo. Sulle tracce disuldiIn effetti ormai lo sanno tutti. La cronaca ci racconta che orde di turisti stanno prendendo d’assalto il Lario in queste settimane. Provocando qualche disagio ai residenti e ai sindaci. Felici del riscontro economico che il ...