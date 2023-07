Le cosce di rana “depredate” dai francesi per la cucina gourmet irritano l’Indonesia e il Vietnam

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ledisono molto popolari in Francia e Belgio, ma nei Paesi che esportano in Europa questo particolare ingrediente si registra il rapido declino di alcune specie di anfibi. Quando si pensa allafrancese, la prima cosa che viene in mente, dopo le lumache e il foie gras, sono probabilmente proprio ledi. Si possono ordinare nella maggioranza dei ristoranti, dove vengono spesso servite fritte e aromatizzate con aglio. Oltralpe si consumano circa 4mila tonnellate didiall’anno.di rane prelibate per ima “tutelate” in Patria Ma sebbene il Ministero dell’Agricoltura francese consideri il piatto come una specialità tradizionale della Borgogna-Franca Contea, ...