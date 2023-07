Lazio | che pasticcio con Luis Alberto

(Di lunedì 31 luglio 2023) Sembrava ormai in dirittura di arrivo ma in realtà non c’è ancora l’accordo per il rinnovo dicon la...

Ma come detto, l'estate in tribunale della Serie B è ancora lunga: c'è attesasi pronunci il TAR delil prossimo 2 agosto e poi poi il Consiglio di Stato, in secondo grado, addirittura il ......i deputati di Italia Viva Francesco Bonifazi e Maria Elena Boschi e il consigliere regionale di Italia Viva nelLuciano Nobili. "Per quanto concerne le cene con la ministra al Twiga,...... normative e organizzativene rallentano la crescita professionale. Tra le attività del ... Barbara Berardi (Marche); Alessandra Berghella (Abruzzo); Elena Briata (Liguria); Claudia Cattani (); ...

Anticorruzione, richiamo alla Regione Lazio ANAC

Ha del surreale quanto accaduto domenica scorsa a Guidonia Montecelio, dove c'è stata una lite condominiale poi degenerata ...Arrivano importanti novità per i fantallenatori. In queste ore infatti, sono uscite le prime anticipazioni suoi ruoli dei principali calciatori della Serie A validi per il ...