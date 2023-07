L’avvertimento di Zaia | «Se la riforma dell’autonomia non arriva entro il 2024 | fallisce il governo»

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ci sono tutti gli ingredienti per una crisi perfetta. Un allarme, una figura di spicco di un partito della maggioranza, la Lega Nord, e la condizione. «Se l’autonomia nonsse nella tempistica delvuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma nonla Lega,il. Se non ci credi, non li firmi questi obiettivi. La Lega non può considerarlo un ‘di cui’. Sull’autonomia c’è un progetto chiaro, abbiamo firmato un contratto e va rispettato». A dirlo è il governatore del Veneto, il leghista Luca, dal palco della festa della Lega a Cervia. L’indicazione alMeloni è netta: nessun passo indietro sul ddl Calderoli che prevede l’autonomia differenziata regionale. «L’autonomia – aggiunge– è nel programma di ...