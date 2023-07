Landini sbraita contro il governo e lancia l' ultimatum a Meloni prima della finanziaria

Leggi su iltempo

(Di lunedì 31 luglio 2023) Il«fa cassa sui più poveri, taglia il reddito di cittadinanza e in Parlamento si vota un'altra sanatoria fiscale» mentre «rifiuta il confronto con le parti sociali con tavoli finti dove non c'è nessuna trattativa ma solo un inalla presenza di tanti piccoli sindacati anche di quelli che hanno firmato contratti pirata». È un fiume in piena il leader Cgil, Mauriziomentre dai microfoni di Metropolis di Repubblica.it mette in fila tutti i motivi che porterà il sindacato verso uno sciopero generalela legge di bilancio. «Non stiamo dando un, laè il momento di fare determinate scelte che se no fatte porterà il paese a sbattere» tuona. Una decisione, questa, che sarà presa insieme ai lavoratori: «Tra settembre e ...