L' Al Hilal offre 140 milioni per Osimhen | no del Napoli

(Di lunedì 31 luglio 2023) L'Arabia Saudita ha provato a strappare Victoralma è stata respinta senza indugi dal club partenopeo. A rivelare l'offerta da 140di euro per il cartellino dell'attaccante nigeriano è stata L'Equipe. Il club interessato all'operazione era l'Al, parecchio attivo in questa fase del calciomercato, ma la risposta delè stata un 'No' secco. Aurelio De Laurentiis continua a lavorare per prolunga il contratto diin scadenza nel 2025, adeguandolo con una clausola rescissoria che sia abbondantemente superiore ai 100di euro. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

Sky UK ricorda poi che l'Alè lo stesso club che aveva offerto 300 milioni di euro al Psg per Kylian Mbappé, proposta accettata dai parigini ma affare poi sfumato per il rifiuto del calciatore, ...... giovedì 27 luglio 2023La rassegna stampa di Calciomercato.it vii titoli principali sulle ... in Spagna, le ultime su Mbappé, con la grande offerta recapitata al giocatore dall'Al: 'Portazo ...In questa edizione: - Follie d'Arabia, l'Al -700 milioni a Mbappé - Il calcio piange Trevor Francis, giocò con Sampdoria e Atalanta - Mondiali nuoto, medaglie importantissime per l'Italia - Basket, Nico Mannion non giocherà il ...

Calcio: rumors da Inghilterra,Al Hilal offre 140 mln per Osimhen Agenzia ANSA

Si aggiungono ulteriori dettagli alla notizia bomba lanciata dal quotidiano francese L'Equipe, che vorrebbe gli arabi dell'Al-Hilal intenzionati a fare follie pur di accaparrarsi le prestazioni dell'a ...L'offerta "impossibile da rifiutare" di cui il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, aveva parlato a proposito di una possibile partenza di Victor Osimhen, sarebbe arrivata. (ANSA) ...