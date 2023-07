L’acrobata influencer Remi Enigma muore cadendo dal 68° piano di un grattacielo di Hong Kong

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) Aveva raggiunto il 68°della Tregunter Tower die, mentre tentava di scattarsi un selfie, è caduto nel vuoto, decedendo sul colpo. È morto cosìLucidi, l’e acrobata francese 30enne, noto ai più come. Sul suo profilo Instagram, Lucidi pubblicava le immagini delle sue imprese. In passato aveva scalato grattacieli in tutto il mondo, da Dubai, alla Francia. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Lucidi era stato visto da una cameriera bussare alle finestre dell’attico chiedendo di rientrare nell’edificio, ma è morto prima dell’arrivo dei soccorsi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Lucidi aveva fatto ingresso nel complesso residenziale intorno alle 19.30 (ora locale) affermando di essere una guardia di sicurezza e ...