La truffa al telefono | Investi in Amazon La società interviene dopo mesi e avverte gli utenti via email

... addirittura ve lo passa al, ma la chiamata è molto disturbata. Ovviamente non è il vostro ... Non è vero nulla, è una. Non fatevi imbrogliare e chiamate subito un conoscente che vi possa ...L'edizione romana di Repubblica oggi racconta ladei falsi clown in spiaggia. Con tanto di ... né ha mai promosso richieste porta a porta, al, per strada, o sotto l'ombrellone". ...... accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere eai danni dello Stato: secondo ... "Non può essere lui, l'ho sentito algiorni fa, papà si trova in Svizzera" disse rispondendo ...

La truffa al telefono: "Investi in Amazon". La società interviene (dopo ... DDay.it

al telefono, per strada, o sotto l’ombrellone». I titolari degli stabilimenti di Fregene e di Monte Argentario non riescono ad arginare il fenomeno. La loro risposta è unanime: «Sappiamo che si tratta ...Battono il litorale nord di Roma, tra Fregene e Ladispoli, e chiedono donazioni per l’ospedale pediatrico Bambino Gesù fingendosi clown che ...