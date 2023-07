(Di lunedì 31 luglio 2023) Secondo gli ultimi sondaggi anche gli italiani, in fatto di protezione solare, sono più pronti, attenti e preparati. La, come mai prima, è diventata nell'ultimo anno unae categorie beauty più in voga ovunque nel mondo, tanto da generarefortissimi

Healthy Tan Secret di BakelLa sua formula hi - tech, clean e minimalista, consiste in 20 ...formule di ultima generazione non si limitino alla schermatura dai raggi nocivi e abbiano una...ShiseidoClear Stick spf50+ Ideale per i tatuaggi e per difendere la pelle da raggi UVA/UVB ... Laformulazione SPF 50+, unita al pratico formato in stick, offre una protezione elevata ed ...Healthy Tan Secret di BakelLa sua formula hi - tech, clean e minimalista, consiste in 20 ...formule di ultima generazione non si limitino alla schermatura dai raggi nocivi e abbiano una...

La suncare è la nuova skincare: i 5 trend dell'estate 2023 Vanity Fair Italia

Angelini Beauty, parte di Angelini Industries e leader internazionale nei settori profumeria, skincare e suncare, e L’Oréal International Distribution, la nuova divisione multi-brand Go-To-Market del ...Texture peso piuma e formule smart, dove il filtro e la cura sono integrati. Da associare a occhiali da sole, bag e cappello di paglia, in puro stile riviera.