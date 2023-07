La sfida di Itticosostenibile per riportare il pesce locale sulle tavole dei veneti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 luglio 2023) Salmone, tonno, orata, branzino… Provate in trenta secondi a elencare tutti i pesci commestibili che vi vengono in mente. Superiamo i dieci? qualcuno un po’ più intraprendente si sarà ricordato lo sgombro, qualcuno la ricciola – roba da radical chic -, e così forse siamo arrivati a venti. Ma non sarà un po’ poco per tutta quell’acqua? Federico Riccato e Riccardo Fiorin di mare sono esperti e con Laguna Project da anni si occupano di monitoraggio delle specie ittiche lungo le coste venete. A loro questa storia dei soliti pesci non quadrava. «Alcune categorie diche da noi sono molto abbondanti non vengono consumate» dice Federico. «Non solo non arrivano sui banchi del mercato, ma spesso non hanno proprio un prezzo, nonostante abbiano un valore commerciale». Così nel 2015, in contemporanea con l’Expo, vincono un bando con un progetto che si chiama “Non è ...