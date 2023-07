La Russia bombarda la città natale di Zelensky Il presidente ucraino | «Terrorismo» – Il video

Leggi su open.online

(Di lunedì 31 luglio 2023) Almeno sei persone, tra cui una bambina di 10 anni e sua madre, sono state uccise da un attacco missilistico russo sullaucraina di Kryvyi Rih, comune dove è nato l’attualeVolodymyr. Il ministro degli Interniha dichiarato che altre 69 persone sono rimaste ferite quando lunedì i missili hanno colpito un grattacielo e un’università. Il governatore regionale Serhiy Lysak ha dichiarato una giornata di lutto per le vittime. Kryvyi Rih è da diverso tempo obiettivo costante degli attacchi russi. A giugno, 11 persone sono morte e altre 28 sono rimaste ferite indopo in un attacco che ha colpito obiettivi civili. L’ultimo raid ha portato decine di persone in ospedale, tra cui bambini di età compresa tra i quattro e i 17 anni. Quest’ultimo ...