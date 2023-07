(Di lunedì 31 luglio 2023) ALBUFEIRA (Portogallo) - Dialettica e pazienza. Laprende tempo per completare la rosa, anche per l'obiettivo più urgente: il centravanti. Appare ormai chiaro che Scamacca, il preferito di Tiago ...

ALBUFEIRA (Portogallo) - Dialettica e pazienza. Laprende tempo per completare la rosa, anche per l'obiettivo più urgente: il centravanti. Appare ormai chiaro che Scamacca, il preferito di Tiago Pinto, non si muoverà in prestito con diritto di ...Abbiamo provato a metterli in guardia con la marcia dei ventimila, lo scorso giugno a, con il ... Siil capro espiatorio per sviare le responsabilità e deviare le istituzioni per bieche .... Ed. Chillemi. Abstract : La guerra arabo - israeliana del 1973 fu il più grande conflitto che ... e i testi di Francesca Mannocchi, giornalista d'inchiesta e inviata di guerra, sidi ...

La Roma in cerca di 20 milioni per Morata: il piano per vendere Ibanez Corriere dello Sport

Pesante scivolone di mercato in casa Napoli, il club partenopeo perde uno dei migliori: la decisione è presa, il calciatore passa alla Roma Milan a parte, che comunque ha incassato parecchio dalla ...«E’ una continua emergenza poi nell’ultimo periodo con gli abbandoni di cani e gatti, i canili ma anche i gattili sono stracolmi, Muratella è uno di questi - dice ...