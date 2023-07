La risposta della ballerina di Amici Giulia Stabile a chi l’accusa di aver negato il saluto ai fan

(Di lunedì 31 luglio 2023), 21 anni,e vincitrice20esima edizione didi Maria de Filippi, è stata avvistata a Como insieme al cantante finalista dell’ultima edizione del programma, Wax. I due sono stati visti insieme spesso, di recente, ma la loro ultima serata insieme ha scatenato diverse polemiche. Un utente su Twitter, il cui post ora non è più visibile, ha raccontato che lae il cantante, che stavano passando una giornata a Como, avrebbero ignorato il suo compagno e il figlio, che li hanno riconosciuti, facendo anche finta di non essere loro. Wax, in particolare, avrebbe anche preso in giro i due, mettendosi a ridacchiare. “Il mio compagno e il bambino hanno riconosciuto lei e Wax si è messo a ridacchiare facendo finta, negando di essere loro. Forse dovrebbero ...

Chi è davvero quest'uomo Nella puntata di stasera Le Iene provano a dare unasu lui e il suo fantomatico team. John Peschiera, nel corsosua vita, ha infatti cambiato diverse identità,...Intimatogli l'" Alt ", per tutta, tentano una spericolata fuga, creando così una situazione di pericolo anche per gli altri utentistrada, allertati dai lampeggianti e dalla sirena ...A qualunque "imprevisto", segnatevi questo termine perché lo riprenderemo, aveva una, non solo nei processi lavorativi. Quando si sfondò il pavimentomia vecchia automobile, una Mini ...

Migranti, Mattarella: "Serve una risposta decisa e solidale contro la tratta di esseri umani" RaiNews

Fedez ancora una volta nel mirino di Twitter. A far scoppiare il caso, stavolta, è il botta e risposta tra il cantante e un utente sulla morte della cagnolina… Leggi ...Amazon in una mail inviata agli utenti ha messo in guardia tutti dai tentativi di truffa effettuati a suo nome.