La Rai starebbe lavorando a un “suo” Pechino Express | parla il direttore

Leggi su biccy

(Di lunedì 31 luglio 2023) Angelo Mellone,dell’intrattenimento Rai, intervistato dal Corriere della Sera ha confessato di stara un reality show in stile. L’adventure game è andato in onda regolarmente per otto edizioni (dal 2012 al 2020) su Rai2, ma quando nel 2020 la Rai non ha rinnovato il contratto, Sky si è fatta avanti e glielo ha scippato. Ora però il nuovoAngelo Mellone vorrebbe in qualche modo riprenderselo. “Cosa ruberei alla concorrenza? Qualche reality e factual, qualche talent. Stiamo studiando un adventure game, stile. Vogliamo produrre format originali, assicurarci una ‘sovranità narrativa’, coinvolgendo, come ho già fatto, le migliori menti”. Vi ricordo che un tempo Rai2 sfornava annualmente numerosi reality e ...