(Di lunedì 31 luglio 2023) L'allenatore portoghese non è per niente soddisfatto della campagna di rafforzamento della squadra e del lavoro di Tiago Pinto. L'obbiettivo numero uno per l'attacco è sempre Morata

La rabbia di Mourinho: ecco cosa c'è dietro ilGiornale.it

L'allenatore portoghese non è per niente soddisfatto della campagna di rafforzamento della squadra e del lavoro di Tiago Pinto. L'obbiettivo numero uno per l'attacco è sempre Morata ...Mourinho, furioso per il calciomercato, pretende una punta per la sua Roma: il desiderio è Morata, il più vicino Scamacca, più due alternative inglesi ...