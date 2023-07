La propaganda russa di Robert Kennedy Jr

(Di lunedì 31 luglio 2023)Jr., candidato alle presidenziali americane del 2024 tra le file dei democratici, continua a diffondere lada quando ha lanciato la sua campagna sfidando il presidente Biden per la nomination presidenziale democratica del 2024 hato teorie del complotto, affermazioni fuorvianti e vere e proprie falsità. Come ad esempio: Wi-Fi

LADal canto suo, l'Ambasciatain Italia prima del voto ha comunicato l'auspicio che i Senatori italiani 'non seguano la via delladel mito politico e ideologico ...... instillando un sapore drammaturgico nella popolazionee ridando fiato ai falchi. Un ...minacce di ricorso ad armi nucleari tattiche dalla Bielorussia rientrino più nella sfera dellae ......delladi destra. Ci sono molte diversità, ma anche tanti punti d'incontro. A partire dal tema dell'etica della politica. I casi Santanché, Delmastro - Donzelli e gli attacchi di La...

Ucraina, video propaganda russa 'Heil Zelensky!' virale in Germania - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Il regista statunitense Oliver Stone ha accusato i media occidentali di distorcere l’immagine del presidente russo Vladimir Putin. Lo riporta l’agenzia Tass. “Non è il mostro che è stato raffigurato ...La guerra in Ucraina è passata alla storia per essere il primo conflitto raccontato in diretta minuto per minuto sui social network. Questo aspetto ha i suoi pregi (permette di geolocalizzare molto pi ...