(Di lunedì 31 luglio 2023) L'arma della fame, l'arma dei. I servizi bielorussi portano non solo iillegali da Paesi terzi alle zone di frontiera con la, ma anche attrezzature che possono essere ...

Ogni giorno, ufficiali e soldati sono soggetti ad aggressioni", ha affermato Zharyn, secondo il quale i servizi bielorussi portano non solo i migranti al confine con la, ma anche "...Il 30 giugno per esempio è toccato a un giocatore di hockey russo, ora detenuto incon l'di spionaggio. Il russo detenuto 'era un giocatore del club di hockey della prima lega'. "...... Spagna ed Italia,, Svezia e Lituania dove sono stati ottenuti tutti i documenti come ... Nel dettaglio, Gary Gensler ed il suo team avevano depositato 13 capi d'differenti presso il ...

La Polonia accusa gli 007 ucraini di aiutare i migranti a superare i ... Globalist.it

Il Commissario governativo per la sicurezza dello spazio informativo della Polonia, Stanislav Zharyn, ha accusato Minsk di usare l'arma dei migranti ...La Polonia ha manifestato timore per lo spostamento di circa cento mercenari verso il confine. Varsavia ha aumentato la sicurezza.