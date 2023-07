La modernità di Cesare Beccaria sulla pena di morte | Stato in guerra contro il singolo

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 31 luglio 2023) Quando si parla di, celeberrimo giurista e filosofo, non si può fare a meno di citare la sua opera più importante, Dei delitti e delle pene. Massimo esponente dell’Illuminismo in Italia, si espresse in maniera netta e perentorialadi, evidenziandone gli aspetti effettivi e le motivazioni che si celano nella sua ombra. Un testo ancora oggi influente come pochi nella sfera del dirittole.: analisi delladiLa formazione scolastica di, nato a Milano nel 1738, lo ha visto laurearsi in Giurisprudenza. Un uomo ricco di passione, cacciato di casa dal padre perché scelse di seguire il cuore, sposando Teresa ...