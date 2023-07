La moda «al pomodoro» che fa gola agli americani

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gli hashtag del momento sono #Europecore e #Tomatocore. Ovvero gonne a ruota, pantaloni Capri, foulard, maxi occhiali da sole e perle: per glilo stile italiano in vacanza è rimasto a questi stereotipi un tanto anacronistici. That's amore? No, that's TikTok