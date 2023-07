La Locanda del Bere – Latina

(Di lunedì 31 luglio 2023) LadelVia Foro Appio, 64 – Loc. Borgo Faiti – 04100Tel. 0773/258620 Sito Internet: www.enotecadel.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 10/18€, primi 13/20€, secondi 15/25€, dolci 6/10€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì OFFERTA Più che soddisfacente anche quest’anno l’esperienza in questo ristorante-enoteca situato in un borgo fuori. Il menù è composto da piatti di stampo tradizionale, sia di carne sia di pesce, integrato con alcune preparazioni del giorno; nessun particolare spunto creativo, certo, ma l’ottima qualità delle materie prime e una mano sicura in cucina rendono le semplici preparazioni portate in tavola quasi sempre gustose e appaganti. Abbiamo iniziato con un buon antipasto misto di pesce, composto da salmone marinato, ...

Martedì 1 agosto Ore 19.30 Apertura Ristoranti: Sapori dell'Emilia con enoteca, La Preda, La, Pizzeria (chiuso I saporiMare). Ore 20.00 Apertura Ristorante Falò. Ore 21.00 Arena......dà appuntamento per la sera stessa nella caratteristica "dell'Angelo" e poco prima di entrare, si imbatte in una zingara che, chiedendogli la carità, "sente" qualcosa ed avverte Edward...Alle 11 con l'arrivo al Santuario per chi vorrà la Santa Messa e a seguire il pranzo con il menùPellegrino (20) preparato da Magno(facoltativo, su prenotazione). Nel pomeriggio visita ...

La Locanda del Cardinale di Assisi tra i migliori ristoranti d'Italia ... AssisiNews

Nuova importante talla per la kermesse Baccalà Village, ideata dallo chef "scellato" Antonio Peluso della Locanda del Baccalà a Marcianise (CE), evento che ...Orge con bagordi, frizzi e lazzi, vecchi maiali che si approfittano di giovani fanciulle come minimo inconsapevoli e come massimo abusate, notabili che si credono impuniti o lo sono, i loro lacché che ...