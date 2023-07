La fauna selvatica siciliana è in buone mani | per ora

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 31 luglio 2023) A Ficuzza ci si va per raccogliere le castagne, i funghi e regalare ai bambini giornate in mezzo a una natura incontaminata. Ma a Ficuzza si va anche per salvare dalla morte i tanti animali selvatici, uccelli e non solo, che per vari motivi hanno bisogno di cure particolari. Il piccolo borgo, situato a pochi chilometri da Corleone, nasce nel 1799 per volontà del re Borbone Federico III di Sicilia per farne sede della sua residenza di caccia: la Real Casina di Caccia. @Luca SavettiereFicuzza fa poco meno di 150 abitanti, ma in inverno, momento meno “turistico”, non arriva a quaranta residenti. Tra questi quaranta residenti ci sono Giovanni Giardina e Maria Waldhart, che dal 26 dicembre del 1996, ininterrottamente, guidano fieramente il centro Lipu che a oggi è l’unico Centro regionale recuperodella Sicilia. Qui, da ogni parte della ...