Secondo l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze procurarsi cocaina in Europa non è mai stato così facile. Arriva via mare, in particolare attraverso il porto di Anversa , in ...Le probabili formazioni Sport [ 31/07/2023 ]nascosta tra le dune a Baia Verde: un arresto ... un parco giochi, tra le erbacce pure quello, non sicuro per i bambini, rifiutie tombini ...La gente, soprattutto giovani, fanno i propri bisogni, vomitano davanti ai portoni e urlano nel buio, abusano di alcol eproprio sotto le finestre delle abitazioni.

La droga è ovunque e si trova facilmente: la settimana in Europa Internazionale

Caro direttore, nelle scorse settimane, è apparsa su tutta la stampa la notizia del sequestro di un natante, che trasportava oltre 50 tonnellate di cocaina, destinata al mercato italiano.Aumentano i controlli dei carabinieri nella zona di Monte Argentario. In due punti della macchia trovati ‘accampamenti’ con rifiuti e giacigli.