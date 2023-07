La discarica di Ciampino brucia ancora

(Di lunedì 31 luglio 2023) AGI -ladi. Il fumo nero, che si alza in cielo da via Enzo Ferrari, alle porte del comune situato fra la Capitale e i Castelli Romani, èvisibile da chi vive nelle vicinanze. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Le fiamme sonoattive. Sono i mezzi per il movimento terra a spostare e 'smassare' i cumuliti per poi procedere alla bonifica dei focolai residui. La colonna di fumo che, nella giornata di sabato, sovrastava Roma, dal quadrante sud a quello nord-ovest, ora si è notevolmente ridotta. Nel fine settimana sono state tantissime le segnalazioni dei cittadini al 112 che ha inviato sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la polizia di stato e gli uomini della Protezione Civile. L'obiettivo di ...

AGI - Brucia ancora ladi. Il fumo nero, che si alza in cielo da via Enzo Ferrari, alle porte del comune situato fra la Capitale e i Castelli Romani , è ancora visibile da chi vive nelle vicinanze.

Le squadre dei vigili del fuoco di Roma continuano le lunghe operazioni di estinzione delle fiamme ancora attive nel sito per la raccolta dei rifiuti a Ciampino (RM), dopo il vasto incendio scoppiato ...I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte. Sono i mezzi per il movimento terra a spostare e 'smassare' i cumuli bruciati per poi procedere alla bonifica dei focolai residui ...