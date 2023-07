...procuratore di Monza Claudio Gittardi ha confermato all'Ansa che al reo confesso è stata...che quando ha aperto la porta di casa ai carabinieri era del tutto ignara che in un'altrac'...Dormiva in un'altra, perché si sarebbero alzate in orari diversi. Sono stati i carabinieri a ... la giovane ventenne uccisa a coltellate in casa sua, a Cologno Monzese, è statala ...Al sindaco Palandri viene poi'la evasività e la genericità' delle risposte fornite alle ... di prenotare di volta in volta laa noi assegnata. Un comportamento inaccettabile. ...

La contestata “stanza per l’ascolto” per le donne che vogliono abortire a Torino Il Post

Si attende l'interrogatorio di garanzia, necessario per verificare la veridicità delle affermazioni di Zakaria, tanto quanto l’autopsia sul corpo di Sofia e l’esame dell’arma del delitto ...Al Sant'Anna il nuovo presidio voluto dalla Regione per supportare le donne «durante e dopo la gravidanza». Ma il movimento pro-choice: «Un modo per far entrare le associazioni antiabortiste nei presi ...