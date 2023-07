Un enorme incendio esploso nella riserva nazionale del Mojave, in, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. Scoppiato venerdì vicino a un'area remota, il Caruthers Canyon, ieri ha ...... ma con un impatto ambientale molto minore, visto che il corpo non. Il cadavere, al ... come ha commentato la Conferenza cattolica della). Anche se in questo momento il nostro Pianeta, ...Come Jessy Richards, un ragazzo dagli Stati Uniti: "Vengo dalla, vivo sulla spiaggia. Lì ... cosa dice la legge L'Europa meridionale. Il caldo record alimenta gli incendi Grecia, ...

La California brucia, maxi incendio nel deserto del Mojave Agenzia ANSA

Un enorme incendio esploso nella riserva nazionale del Mojave, in California, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani. (ANSA) ...Un enorme incendio scoppiato nella riserva nazionale del Mojave, in California, si sta diffondendo rapidamente a causa dei forti venti e delle temperature elevate. Lo riportano i media americani.