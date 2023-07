La battaglia degli indigeni che vogliono cacciare la Cina

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 31 luglio 2023) Dopo le pressioni dei gruppi religiosi, la presidente chavista dell'Honduras ha posto il veto alla legge per la prevenzione della gravidanza in età adolescenziale. Xiomara Castro ha posto il veto ieri a una legge sull'istruzione completa per la prevenzione della gravidanza in età adolescenziale che il Parlamento aveva approvato l'8 marzo. L'ultima massiccia protesta contro la legge a cui Castro ha posto il veto è avvenuta il 22, quando migliaia di honduregni, in rappresentanza di organizzazioni della società civile, comprese le chiese cattolica ed evangelica, hanno marciato Tegucigalpa nella cosiddetta "Marcia a favore dei bambini e della famiglia" contro "l'ideologia gender". In Honduras un parto su quattro è di donne sotto i 19 anni.