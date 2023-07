Kylie Jenner pentita di essersi rifatta il seno | “Spero mia figlia non faccia lo stesso”

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ha solo 25 anni maha già una nuova prospettiva sui cambiamenti apportati finora al suo corpo. Personaggio televisivo volto del celebre reality Al passo con i Kardashian, modella e imprenditrice famosa in tutto il mondo, la star statunitense è mamma di due bambini, Stormi Webster, nata nel 2018, e il piccolo Aire Webster, di appena un anno e mezzo, entrambi avuti con l’ex compagno, il rapper Travis Scott. La mastoplastica additivatiene in braccio laStormi, 5 anni (Instagram)La modella ha da sempre smentito le voci secondo cui si sarebbe sottoposta a un presunto intervento al, ammettendo invece il solo al filler su viso e labbra, fatto per migliorare la sua immagine. Ma è stato proprio durante una puntata del reality disponibile su Disney+ che la ...

“Mi pento di essermi rifatta il seno, suggerisco a tutte di aspettare di avere dei figli prima di… Il Fatto Quotidiano

Kylie Jenner ha ammesso di essersi pentita di aver rifatta il seno, scelta che non vorrebbe che sua figlia ripetesse in futuro ...Kylie Jenner ha scioccato tutti con la sua doppia rivelazione: l'influencer ha ammesso di essersi rifatta il seno e di pentirsene!