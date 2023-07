Kristensen | «La Roma mi ha accolto benissimo | è una vera famiglia»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le parole di Rasmus, nuovo acquisto della, sul suo ambientamento nel club giallorosso. I dettagli Il danese Rasmusè uno degli acquisti di unache ne aspetta ancora altri. Nato l’11 luglio del 1997, nazionale, arriva dal Leeds, che lo ha ceduto in prestito per via di una clausola che prevedeva questa possibilità in caso di retrocessione del club inglese, circostanza che si è verificata. Il giocatore ha parlato con La Gazzetta dello Sport. SCAMACCA – «Scamacca mi sembra davvero un ottimo calciatore, ricordo anche quel gol che ci ha segnato in quella partita, nella scorsa stagione. Mi sembra un attaccante forte, per tanti motivi. Questo lo posso dire. Lo ricordo giocare, come si muoveva in campo. Ripeto, mi sembra davvero un ottimo giocatore».RITIRO IN PORTOGALLO – «Sta andando tutto ...