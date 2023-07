Koopmeiners | l’Atalanta spara 40 milioni Corsport

(Di lunedì 31 luglio 2023)è ancora una tentazione per il Napoli, lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Sono due anni che Aurelio De Laurentiis sente circolare nelle sue stanze il nome di Teun(25 anni). Teunè uno di quei centrocampisti che ti cambiano la squadra, forse quasi la vita, ha fisicità, tecnica, personalità, un calcio delizioso e perfido, la sensibilità di andarsene sul dischetto, di provarci dalla distanza: e poi, sa fare tutto quello che chiede un allenatore, il mediano o la mezzala o il centrale o il trequartista. Però Teunnon costa più i quindicidi euro che chiese l’Az in quell’era ormai geologica, adesso ce ne vogliono una quarantina. E comunque, infischiandosene dell’investimento, Aurelio De Laurentiis ha telefonato ...

... a segno Maehle enel primo tempo, Latte Lath nella ripresa BOURNEMOUTH - Sabato 29 luglio, al Vitality Stadium dio Bournemouth,affronterà il Bournemouthin un match ......vince con merito la prima amichevole internazionale del precampionato regolando il Bournemouth per 3 - 1. I gol portano la firma di Maehle enel primo tempo e di Latte Lath ...Nell'amichevole con i rossoneri infatti,ha vinto 3 - 1 grazie alle reti di Mæhle (7'),(36') e Latte Lath (40' st). Per gli inglesi invece, in gol Senesi al 38' minuto del ...