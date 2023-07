Koke in Serie A | colpo a sorpresa per il centrocampo

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 31 luglio 2023), capitano e bandiera dell’Atletico Madrid, è in scadenza coi Colchoneros e potrebbe arrivare inA nel 2024. Il calciomercato infiamma questa caldissima estate italiana. Le squadre diA si stanno rinforzando, pur tenendo sempre gli occhi aperti per il futuro. Si sa, d’altronde, che le occasioni non mancano mai. Tanto oggi, tanto e soprattutto domani: il 2024 presenta una lista di svincolati di tutto rispetto e i club italiani si stanno muovendo. In ottica di ricostruzione e spending review, lo sta facendo soprattutto la Juventus, che ha messo nel mirino, per l’estate del 2024. Che si presenta, con un anno di anticipo, già caldissima., addio all’Atletico Madrid: piace alla Juventus per il prossimo anno Il nome sulla lista dei bianconeri è quello di Jorge Resurreciòn Merodio, in ...