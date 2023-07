Klopp | «Mbappé al Liverpool? Mi viene da ridere Magari qualcuno nel club vuole sorprendermi…»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ilsu? Jurgenci ride su. Parlando a Sky, l’allenatore dei Reds ha risposto ad una domanda sulle voci relative all’interessamento delsul francese del Psg scartando l’idea.all’interno delha pensato di farmi una sorpresa, ci scherza su, ma in otto anni che sono qui non è mai successo. Queste le parole di: «Ne stiamo ridendo. Posso dire che penso che è un ottimo giocatore. Ma le condizioni finanziarie non ci soddisfano affatto. Non voglio rovinare questa storia, ma per quanto ne so, non c’è niente di simile pianificato. Potrebbe essere che qualcun altro alstia preparando qualcosa e voglia sorprendermi. Ma questo non è ancora successo negli otto anni in cui sono stato ...