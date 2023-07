Klopp | “Mbappè al Liverpool? Fa ridere | non c’è nulla”

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 luglio 2023) Jurgensi fa una risata di gusto quando gli viene chiesto della possibilità di vedere Kylian Mbappé con la maglia del suo. Intervistato da Sky Sport Germania, l’allenatore tedesco risponde che questa ipotesi “ci fa”. E ancora: “Non vorrei rovinare la storia, ma per quanto ne so, non c’è. Qualcuno potrebbe volermi sorprendere, ma sarebbe la prima volta in otto anni!”. Mbappé è in uscita dal Paris Saint-Germain, su di lui le voci si rincorrono: Real Madrid, offerte faraoniche dall’Arabia Saudita e, ultimo in ordine di tempo, l’interessamento del. “Posso dire che penso che sia davvero un buon calciatore- ha concluso – ma le condizioni finanziarie non ci si addicono affatto”. SportFace.