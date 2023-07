Kim sbaglia ma ha già convinto la stampa tedesca | «Sembra un calamaro gigante»

(Di lunedì 31 luglio 2023) Ai giornalisti tedeschi piace un sacco il soprannome di Kim: il Mostro. Questo è l’attacco del pezzo che la Süddeutsche Zeitung dedica interamente all’ex difensore del Napoli, in amichevole con il Bayern Monaco a Tokyo: Un mormorio e un gemito di approvazione si è diffuso allo stadio nazionale di Tokyo mentre gli spettatori hanno potuto intravedere perché Min-jae Kim, il nuovo difensore centrale del Bayern Monaco, è soprannominato il “mostro“. In primo luogo, ha commesso un mostruoso errore di posizione quando, determinato a separare il suo avversario dalla palla, lo ha semplicemente sorpassato. Tuttavia, quando Kawasaki ha contrattaccato, Kim è stato subito colto da una mostruosa determinazione a fare ammenda. E’ scattato all’indietro con una velocità mostruosa, si è buttato a terra sulla schiena davanti alla linea di fondo, poi ha liberato le sue gambe lunghe come tentacoli di un ...

... se c'è un assioma che si può evincere dagli eccessi del mercato odierno è che spessochi ... Via Luciano Spalletti, via Cristiano Giuntoli, via, partirà ancora qualcuno: avrebbe potuto ...... come sempre, la bandiera della nazionale di Martina Voss - Tecklenburg non. A questo punto,...Jungmi, Hong (84' Phair), Shim,Hyeri, Choo (46' Moon), Cho, Lee (88' Chun), Ji, Jang, Son ...North, Saint, Chicago e Psalm, figli diKardashian e Kanye West sono un bell'esempio. Perché il ... Ma chi pensa che siano definitivi si. Lo sono sempre meno. Rinominiamo cose e persone con ...

Agostinelli: "Il Napoli non deve sbagliare il difensore, la solidità di ... il mio napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha mai dimenticato il 'fallimento' chiamato Kostas Manolas.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09: Grazie per averci seguito e buona giornata! 12.08: Si chiude qui la nostra diretta di oggi, l'appuntamento è per domani alle 8.30 per la finale del sin ...