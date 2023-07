(Di lunedì 31 luglio 2023) «Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare isul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto delucraino. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questie sfruttare al meglio questa opportunità». Lo ha reso noto il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba dopo aver ricevuto il collega croato Gordan Grli-Radman. «Ogni porta aperta è un contributo...

"Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questi ...31 lug 15:52: "I russi hanno distrutto 180mila tonnellate di grano" Gli attacchi aerei russi ... Dopo il mancato rinnovo dell'sul grano, i russi hanno colpito diverse volte le infrastrutture ...Dopo il mancato rinnovo dell'sul grano, i russi hanno colpito diverse volte le infrastrutture portuali in Ucraina, in particolare a Odessa. .

Kiev, intesa per l'export di grano dai porti croati Agenzia ANSA

"Abbiamo concordato la possibilità di utilizzare i porti croati sul Danubio e sul Mare Adriatico per il trasporto del grano ucraino. Ora lavoreremo per stabilire le rotte più efficienti verso questi p ...Gli attacchi aerei russi hanno distrutto circa 180.000 tonnellate di raccolti di grano in nove giorni questo mese. Lo ha denunciato il ministero degli Esteri ucraino, come riporta il Guardian. (ANSA) ...