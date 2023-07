Kiev | i russi hanno distrutto 180mila tonnellate di grano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Gli attacchi aereicirca 180.000di raccolti diin nove giorni questo mese. Lo ha denunciato il ministero degli Esteri ucraino, come riporta il Guardian. Dopo il ...

Dopo il mancato rinnovo dell'intesa sul grano, ihanno colpito diverse volte le infrastrutture portuali in Ucraina, in particolare a Odessa. . 31 luglio 2023Mosca - ha detto il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu - ha intensificato gli attacchi alle infrastrutture militari ucraine in risposta agli attacchi disul territorio russo. Ucraina, i ...... aggiungendo che 'l'Ucraina ha ora distrutto quasi tutti i depositi di munizioni da campo'. ... Secondo l'ultimo bilancio fornito dal ministero della Difesa di, sono cinque le persone ad aver ...

ROMA, 31 LUG - Gli attacchi aerei russi hanno distrutto circa 180.000 tonnellate di raccolti di grano in nove giorni questo mese. Lo ha denunciato il ministero degli Esteri ucraino, come riporta il ...Un drone delle forze armate ucraine ha attaccato un ufficio della polizia russa nel distretto di Trubchevsky, nella regione di Bryansk. Lo scrive su Telegram ...