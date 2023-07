La Russia ha perso nell'ultimo giorno 490 uomini, facendo salire a 246.190 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino ...Nell'ultima puntata di, in onda su Sky TG24 il 18 luglio, abbiamo parlato dell'impatto che l'... L'intesa trae Mosca, che era stata raggiunta con la mediazione di Turchia e Onu, garantiva ...Il caso più eclatante è quello del monastero delle Grotte di( Kyjevo - Peers'ka lavra ) ... Per approfondire: In Niger le guardie sono ladri e cogestiscono le migrazioniGiappone " ...

Kiev dà i numeri delle perdite russe: 490 militari nell’ultimo giorno Globalist.it

La Russia ha perso nell'ultimo giorno 490 uomini, facendo salire a 246.190 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all'Ucraina, lo scorso 24 febbraio.Lo Stato maggiore di Kiev ha pubblicato il consueto bollettino quotidiano in cui fa il punto delle vittime e dei mezzi militari russi neutralizzati dal 24 febbraio 2022 ad oggi. Sarebbero 245.700 i so ...