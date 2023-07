Kane può guastare i piani dell’Inter? C’è il forte rischio | ecco perché

Leggi su inter-news

(Di lunedì 31 luglio 2023)può adessodi mercato: il giocatore si allontana sempre di più dal Tottenham che può così mettere le mani su un giocatore che piace ai nerazzurri.GUASTATI? ? L’Inter sta pensando, per l’attacco, al profilo di Jonathan David. L’attaccante però piace anche al Tottenham che vorrebbe affondare su di lui proprio in caso di partenza di Harry. Ed è allora questo lo scenario che potrebbe alloradi Marotta e Ausilio., secondo Alfredo Pedullà, già oggi potrebbe essere il giorno in cui il Bayern Monaco può chiudere per l’attaccante inglese. Gli Spurs per lui chiedono 100 milioni di euro e la società tedesca sta per presentare una nuova offerta che si avvicina alle ...