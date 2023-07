Juventus | si avvicina Lukaku | il Chelsea apre allo scambio con Vlahovic

(Di lunedì 31 luglio 2023) Lacontinua a lavorare per portare a Torino, nelle ultime ore ilavrebbe apertoconLacontinua a lavorare per portare a Torino, nelle ultime ore ilavrebbe apertocon. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club inglese starebbe pensando di portare il serbo in Premier League. Non c’è ancora l’accordo sulla cifra del conguaglio economico.

Sta per iniziare il mese di agosto e sila serie A, con le voci di calciomercato che continuano ad accumularsi in casa. Non potrebbe essere altrimenti, in considerazione del fatto che la formazione allenata da Massimiliano ...La nuova stagione di Serie A sicon l'entusiasmo dei tifosi che cresce a ogni giorno che passa, tra pronostici e notizie di ...La, nonostante non abbia raggiunto gli standard ...La Juve continua a tenere nel mirino Lukaku , Giuntoli al lavoro per regalare l'attaccante belga ad Allegri. Punti chiave 11:27 Bayern, siKane 09:41, si continua a lavorare per Lukaku

Juventus-Milan si avvicina: Allegri e Pioli tra certezze ed esperimenti Goal Italia

La Juventus sta spingendo per avere Romelu Lukaku. Il Chelsea ha aperto all'inserimento di Dusan Vlahovic come contropartita per il trasferimento dell'attaccante belga in bianconero. I Blues, dunque, ...La Juventus continua a lavorare per portare a Torino Romelu Lukaku. Il centravanti belga ha l’accordo economico con i bianconeri, ma senza la cessione di Dusan Vlahovic l’ex Inter difficilmente ...