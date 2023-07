, tesoretto Zakaria: i bianconeri respiranoIn questa sessione di mercato, laha diversi esuberi da vendere. Dopo la cessione in prestito di Arthur e il reintegro momentaneo di ...Il calciomercato dellacontinua ad essere l'argomento più dibattuto dai tifosi oltre all'esclusione dalle coppe europee. È arrivata l'ufficialità del fatto che la formazione di Massimiliano Allegri non parteciperà ...... Kessié verso la Premier League Mercato in sordina quello della, almeno per il momento. ... Nelle ultime ore però si è finalmentela trattativa con il Bayern Monaco per Sommer, pronto ...

Juventus, sbloccata la cessione più difficile: Giuntoli ha il suo tesoretto CalcioMercato.it

Cominciano ad affievolirsi le chances della Juventus di arrivare all'acquisto del cartellino di Romelu Lukaku, bomber classe 1993 del Chelsea e della nazionale belga. Come riportato ...Romelu Lukaku può tornare in Serie A con uno scambio L’ultima idea di mercato prende corpo dalla Premier League. Il Chelsea, secondo quanto filtra da Londra, è in attesa di capire quali siano le ...