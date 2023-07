Juventus nel valzer di punte | il Chelsea punta Mbappé | Lukaku lo blocca

...la vittoria Scudettopalinsesto delle scommesse online sulle vincitrici dello Scudetto 2023 " 2024, Roma e Lazio si piazzano rispettivamente quinta e sesta, dopo Inter, Napoli, Milan e. ...Per quanto riguarda la corsia sinistra,caso in cui anche Pellegrini lasciasse la squadra, il ... Infine, ladovrebbe avere anche risorse per puntellare il settore difensivo (specie se ...Giuntoli è all'opera per trovare l'incastro giusto per il mercato dellatetris bianconero il tassello chiave è Dusan VlahovicIl gioco dell'estate per Cristiano Giuntoli è il tetris, quella pioggia continua di tasselli a cui devi trovare l'incastro giusto, ...

Conte, la Juve non dimentica il compleanno: la reazione dei tifosi Tuttosport

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...La Juventus in questo calciomercato vuole un nuovo esterno: oltre a Carlos Augusto, nel mirino ci sono anche Holm e Castagne ...