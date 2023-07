Juve-Salernitana | tre gioielli sul tavolo | arriva il summit

Juve, Facundo Gonzalez verso il prestito alla Salernitana GianlucaDiMarzio.com

La Juventus è in chiusura per il difensore centrale uruguaiano Facundo Gonzalez, stellina del Mondiale Under 20 e del Valencia che nelle prossime ...È stato uno dei leader dell'Uruguay che ha vinto i recenti Mondiali Under 20 e adesso si candida a passare ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il tutto senza disputare nemmeno un minuto ...