Juve | pazza idea per Donnarumma? I bianconeri ci pensano

(Di lunedì 31 luglio 2023) Laavrebbe fatto un sondaggio per Gianluigi, ma tutto dipende dal futuro in bianconero di Szczesny Latorna a pensare a Gianluigi? Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, iavrebbero fatto un sondaggio, unaper il portiere del PSG. Tutto però dipenderebbe dal futuro di Szczesny: il portiere polacco è stato accostato al Bayern Monaco ma non solo, compreso lo stesso PSG. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

Intanto, Donnarumma va archiviato come unaidea, il resto eventualmente lo vedremo'.A questo proposito unaidea ci sarebbe: riportare a Milanello Kessie. Visto che lavuole l'ivoriano in prestito, fossi in Furlani un pensierino ce lo farei: è vero che c'è di mezzo uno ...Più cheInter, è pazzo mercato. Con un blitz a sorpresa, ieri sera l'a.d. Beppe Marotta e il d.s. ... esterno che ha lasciato laa parametro zero dopo otto stagioni. Un colpo che ha lasciato ...

Esclusiva: Juve, pazza idea Donnarumma. Gli scenari Alfredo Pedullà

Sono ore roventi in casa Juventus, alle prese con il mercato estivo per rafforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Oltre all’incognita attaccante con Dusan Vlahovic oggetto di discussione, secondo qu ...Gianluigi Donnarumma nel mirino della Juventus, le indiscrezioni iniziando ad infittirsi. A confermare l'interesse è Alfredo Pedullà, che tramite il proprio sito riferisce quanto segue: "Gianluigi Don ...