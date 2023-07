Juve | Facundo Gonzalez solo di passaggio per ora | via in prestito | tre club di A su di lui

Gonzalez dal Valencia alla: i dettagli Oltre alle commissioni dovute agli agenti del calciatore, la è pronta a pagare circa due milioni di euro per il cartellino diGonzalez. ...Le notizie più importanti della giornata di calciomercato nella nostra rubrica ...L'ok del Valencia per la cessione diGonzalez è attesa entro domani: in settimana sosterrà le visite mediche con i bianconeri.

Juve, Facundo Gonzalez verso il prestito alla Salernitana GianlucaDiMarzio.com

Il club granata è favorito per assicurarsi il prestito del difensore uruguaiano campione del mondo U20 Come riportato da Gianlucadimarzio.com, la Juventus ha ormai definito l’arrivo di Facundo Gonzale ...Facundo Gonzalez Juve, tutto fatto per il giovane difensore uruguaiano che verrà poi girato in prestito in Serie A Come sottolinea Sky Sport, è tutto fatto per il passaggio di Facundo Gonzalez alla Ju ...