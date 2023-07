Juve | Facundo Gonzalez solo di passaggio per ora | via in prestito | tre club di A su di lui | Primapagina

(Di lunedì 31 luglio 2023) 2023-07-31 20:00:00 Fermi tutti! È stato uno dei leader dell’Uruguay che ha vinto i recenti Mondiali Under 20 e adesso si candida a passare ufficialmente un nuovo calciatore dellantus. Il tutto senza disputare nemmeno un minuto ufficiale con la prima squadra del Valencia. Parliamo di, difensore centrale atteso in Italia la prossima settimana per la firma con i bianconeri. LE SOLUZIONI – Eppure la Continassa non sarà la destinazione finale del classe 2003. Il 20enne infatti, è destinato ad una esperienza inin Serie A: in pole per ingaggiarlo c’è la Salernitana, subito in seconda fila il Monza e poi il Verona. Una scelta, quella di cedere, che non sta entusiasmando affatto il popolo bianconero. LE CIFRE – Per Giuntoli si tratta di un ...

La Juventus ha chiuso l'arrivo del terzino Gonzalez dal Valencia e lo girerà in prestito in Serie A La Juventus ha chiuso l'arrivo del terzino Gonzalez dal Valencia e lo girerà in prestito in Serie A. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i bianconeri hanno trovato l'accordo per una cifra di 2 milioni ...

È stato uno dei leader dell'Uruguay che ha vinto i recenti Mondiali Under 20 e adesso si candida a passare ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus. Il tutto senza disputare nemmeno un minuto ...