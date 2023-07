Juve | che derby per Sersanti

Il suo assistito resta assolutamente in uscita, lapunta a monetizzare il più possibile, ma fin qui nessuno si è avvicinato ai 20 milioni richiesti. Nemmeno il Feyenoordpure ci ha fatto ben ...Si è detto di contatti tra Allegri e Lukaku, tra i rappresentanti dell'attaccante e lafin da tempi non sospetti: man manoil gossip pallonaro prendeva corpo, sono diventate sempre più ...Commenta per primo Titmothy Castagne a destra. E Carlos Augusto a sinistra. Sbloccando tutte le uscite, in casaora il progetto per le fasce è proprio questo. Con il brasiliano del Monzaora è al centro di un autentico derby di mercato: quello con il Toro ,sta accelerando pur di strapparlo ai ...

La frase di Pogba che fa sperare i tifosi della Juve Corriere dello Sport

Dopo le voci di un'apertura del Chelsea allo scambio Lukaku-Vlahovic, sono tanti i commenti sia da parte degli juventini che degli interisti. Paolo Rossi, giornalista e noto tifoso ...La Juventus ha trovato l'accordo con il club sulla base di sette milioni di euro; il giocatore, ora, dovrà decidere se accettare la proposta ...