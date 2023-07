Juve | Bremer | «Premier League? Sono già nella squadra migliore»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 31 luglio 2023) Le parole di Gleison, difensore dellantus e della Nazionale brasiliana, sul futuro con il club bianconero Gleisonha parlato dellantus a Tuttosport. PAROLE – «Laè uno dei migliori campionati, però io voglio rimanere alla: una grande, lad’Italia. Quindi voglio fare bene qui: in futuro non si sa mai, ma ora penso solo alla. Obiettivi? Dobbiamo migliorare quanto fatto lo scorso anno, arrivare in zona Champions. Certo allasi spera sempre di vincere ma siamo un gruppo in costruzione. La prima cosa è arrivare in zona Champions e a quel punto vediamo partita dopo partita, magari possiamo pensare anche allo scudetto.». CONTINUA ...