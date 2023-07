(Di lunedì 31 luglio 2023) I primi due numeri dellasono disponibili gratuitamente in formato digitale al seguente link: https://almutawassit.it/magazine 31 luglio 2023

Jusur, la rivista per il dialogo tra mondo arabo e occidentale Adnkronos

'Jusur apre le porte a tutti, nessuno escluso, non tanto ai fini di un dialogo che può concludersi in accordo o disaccordo, ma per posare insieme i ...Il periodico pensato e diretto da Wael Farouq, professore di Lingua e letteratura araba all’Università Cattolica di Milano, disegna nuovi orizzonti all'insegna del confronto aperto a tutti ...