Justin Gaethje ha messo a segno il KO dell’anno?

(Di lunedì 31 luglio 2023) Era stata proprio la prima sconfitta contro Dustin Poirier (14 aprile 2018) a dare ail carburante necessario per reinventarsi e migliorare. Sia chiaro, nessuna delle sue caratteristiche è davvero cambiata, semplicementeha iniziato a gestire meglio i suoi match e a sfruttare al massimo i suoi punti di forza. Dopo quella la sconfittaaveva detto che degli aggiustamenti erano necessari, se non per competere ad alto livello (cosa che avrebbe potuto continuare a fare anche dall’alto del suo stile spregiudicato ed aggressivo), sicuramente per arrivare al titolo. Dopo quella sconfitta del 2018 con Poirier,ha perso solo contro Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira, imponendo la propria potenza su tutti gli altri. Oliveira aveva sottolineato come ogni singolo colpo ...