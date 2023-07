Jiao Jian nominato presidente della Pirelli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 31 luglio 2023) L’assemblea degli azionisti dihail nuovo cda per il prossimo triennio – determinando in 15 il numero dei componenti, di cui 9 indipendenti – e. Nel dettaglio, sono stati nominati amministratori:, Tronchetti Provera Marco, Casaluci Andrea, Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Bradanini Alberto (indipendente), Carpinelli Michele (indipendente), De Sole Domenico (indipendente), Fan Xiaohua (indipendente), Pappalardo Marisa (indipendente), Tang Grace (indipendente) – tratti dalla lista di maggioranza (votata da circa l’83,82% del capitale rappresentato in assemblea) presentata da Marco Polo International Italy, anche per conto di Camfin. Nominati anche Roberto Diacetti (indipendente), Paola Boromei ...